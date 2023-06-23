بأكثر من 520 مبادرة.. "القطاع غير الربحي" يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن

وفي المجال الصحي، أكد المركز توفر الأطباء والاستشاريين لخدمة المصابين من الحجاج أو من يُعانون من أمراض مزمنة، يساعدهم في ذلك عدد كبير من المُسعفين المُدرّبين على التعامل مع الإصابات التي من الممكن أن يتعرض لها الحجاج مثل ضربة الشمس، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من منسوبي القطاع سيعملون على إرشاد التائهين من الحجاج وتوجيههم لاستكمال مناسكهم.