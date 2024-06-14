مفتي المملكة يشدد على أهمية التزام الحجاج بتصاريح الحج لتقديم أفضل الخدمات

شدد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، على ضرورة تقيد الحجاج بالحصول على تصريح أداء النسك والتزامهم بكافة التعليمات المنظمة لموسم الحج التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل التيسير على ضيوف الرحمن، ويمكن الجهات المعنية بخدمتهم من تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوصى سماحته جموع الحجيج بالامتثال لتعليمات وتوجيهات رجال الأمن الذين يعملون لخدمتهم وتوفير السبل والظروف الملائمة للحجاج ليتموا نسكهم في سكينة وطمأنينة، داعياً ضيوف الرحمن وهم يصبحون على يوم عرفة وما بعده من النفرة إلى مزدلفة الالتزام بالهدوء والسكينة اقتداء بسنة نبينا محمد – عليه أفضل الصلاة والسلام - واحتساب قضاء الأوقات في العبادات القولية والفعلية.