مفتي المملكة يشدد على أهمية التزام الحجاج بتصاريح الحج لتقديم أفضل الخدمات

شدد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، على ضرورة تقيد الحجاج بالحصول على تصريح أداء النسك والتزامهم بكافة التعليمات المنظمة لموسم الحج التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل التيسير على ضيوف الرحمن، ويمكن الجهات المعنية بخدمتهم من تقديم أفضل الخدمات لهم.