ولي العهد يستقبل في المنطقة الشرقية أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه

حضر الاستقبال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء، الأمير فيصل بن فهد بن سعود، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، الأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي.