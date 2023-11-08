مزادُ "الفردوس" فرصةٌ استثمارية لتملك بلكات سكنية في مدينة بريدة

أعلنت شركةُ بصمة لإدارة العقارات عن طرح مخطط الفردوس للمزاد العلني في منطقة القصيم؛ حيث يقع شمال غرب بريدة، على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويشكل مخطط الفردوس إحدى الفرص الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وبمساحة إجمالية "422,860.62" م2، كما يتميز المخطط بموقعه الاستراتيجي بالقرب من جامعة القصيم، ومستشفى الملك عبدالله التخصصي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، كما يتميز بقربه من الطرق الرئيسية النافذة كطريق الملك عبدالعزيز