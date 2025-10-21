برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار أشجار "الطلح" بأودية محافظة تيماء والقليبة

وأوضح ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة تبوك المهندس عارف بركات الميهوبي، أن هذا الانتشار جاء نتيجة الجهود الميدانية المستمرة في تنظيم الرعي، ونثر البذور في مناطق متفرقة، إلى جانب الحد من الاحتطاب والرعي الجائر، ومتابعة النمو الطبيعي للأشجار المحلية، وتكثيف برامج التوعية البيئية والتشجير التي نُفذت بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع التطوعي، مبينًا أن الأودية الواقعة ضمن محافظة تيماء والقليبة وعلى الطريق المؤدي إلى العلا شهدت تحسنًا واضحًا في مؤشرات الغطاء النباتي، خاصة في أودية المِهَر، والسِّلاعو، وعِردة، والقليبة، والعُقْلة، التي تُعد من أبرز الموائل الطبيعية لشجر الطلح في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار يُعد مؤشرًا على تعافي النظام البيئي المحلي واستعادة توازنه الطبيعي.