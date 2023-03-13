إغلاق بطريق كورنيش جدة الفرعي وتحويل.. خطة مرورية تزامن "stc فورمولا1"

تحت وسم #فورمولا1_في_السعودية، أعلنت الإدارة العامة للمرور، بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية في جدة؛ وذلك استعدادًا لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا.
وقالت الإدارة العامة، عبر حسابها على "تويتر": "مرور جدة يعلن بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية، بإغلاقٍ كاملٍ لطريق الكورنيش الفرعي المتجه لحلبة كورنيش جدة".
وأوضحت أنه سيتم "تحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد عبر شارع جبير بن الحارث؛ استعداداً لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1"، وذلك في الفترة "من (12 - 14 مارس)".