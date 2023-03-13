إغلاق بطريق كورنيش جدة الفرعي وتحويل.. خطة مرورية تزامن "stc فورمولا1"

وأوضحت أنه سيتم "تحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد عبر شارع جبير بن الحارث؛ استعداداً لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1"، وذلك في الفترة "من (12 - 14 مارس)".