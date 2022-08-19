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أمطار غزيرة تشهدها "شفا الطائف" السياحية وغيومها ووردها تجذب السياح

أصبحت وجهة لهم خاصة القادمين من دول مجلس التعاون
أمطار غزيرة تشهدها "شفا الطائف" السياحية وغيومها ووردها تجذب السياح
فهد العتيبي

تصوير - ماجد عسيري

شهدت "الشفا" السياحية في الطائف، هطول أمطار غزيرة، شكلت جمالًا وجذبًا للكثير من المُصطافين والسواح، والذين فضلوا البقاء والإقامة فيها خلال الإجازة الصيفية، والاستمتاع بأجوائها اللافتة، وأمطارها التي تستمر في الهطول، في حين غطتها الغيوم وأخفت شمسها، وحولت نهارها ليلًا نثرَ البهجة والمُتعة السياحية المُتفردة.

تلك هي "الشفا" الحالمة والتي تلونت بوردها وفاحت بعبقه، ليتزايد أعداد السياح والزوار خصوصًا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين فضلوا الاستمتاع بأجوائها وجعلوها وجهةً سياحيةً مُفضلة لهم، في ظل ما تتمتع به من مقومات وخدمات متكاملة تم توفيرها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية.

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