أمطار غزيرة تشهدها "شفا الطائف" السياحية وغيومها ووردها تجذب السياح

شهدت "الشفا" السياحية في الطائف، هطول أمطار غزيرة، شكلت جمالًا وجذبًا للكثير من المُصطافين والسواح، والذين فضلوا البقاء والإقامة فيها خلال الإجازة الصيفية، والاستمتاع بأجوائها اللافتة، وأمطارها التي تستمر في الهطول، في حين غطتها الغيوم وأخفت شمسها، وحولت نهارها ليلًا نثرَ البهجة والمُتعة السياحية المُتفردة.