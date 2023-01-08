قصص تُروى ومعارك تُحكى.. 5 قرى وقلاع شامخة تسأل العناية بجازان

ويشير الأهالي إلى أن قرية: (القزعة، والولجة، والعصيمة، والسودة، وآل عمران) من القرى التي تتشكل حول القلاع وهي تحوي تاريخًا ضاربًا في العمق، وقد تَجسد فيها الكثير من القصص والمعارك والمعاهدات التاريخية بين القبائل في تلك الناحية من الوطن.