قصص تُروى ومعارك تُحكى.. 5 قرى وقلاع شامخة تسأل العناية بجازان

تقف مئات من القرى والقلاع الأثرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، صامدةً منذ قرون طويلة؛ بينما بدأ الاهتمام ينال بعضًا منها؛ فيما يطالب أهالي جبل آل يحيى -التابع للمحافظة- بالاهتمام والعناية بخمس قرى وقلاع أثرية تحوي نقوشًا ورسومات من عصور قديمة.
ويشير الأهالي إلى أن قرية: (القزعة، والولجة، والعصيمة، والسودة، وآل عمران) من القرى التي تتشكل حول القلاع وهي تحوي تاريخًا ضاربًا في العمق، وقد تَجسد فيها الكثير من القصص والمعارك والمعاهدات التاريخية بين القبائل في تلك الناحية من الوطن.
وأوضح الأهالي أن الاهتمام بتلك القرى يُعد رافدًا اقتصاديًّا مُجديًا؛ مشيرين إلى أن القرى تتميز بمساحاتها الكبيرة واتساعها وخضرتها، ووقوعها بالقرب من أعلى قمة جبلية في جازان.