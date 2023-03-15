"نبيه 3".. "التعليم" تستهدف توعية 152 ألف طالب وطالبة بأضرار المخدرات

أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثالثة من مبادرة "نبيه" للتعليم العام التي تستهدف (152.589) طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام؛ لتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، والمساهمة في رفع مستوى الحصانة النفسية والسلوكية لديهم، بما يسهم في وقايتهم من المخدرات، ويدعم بناء جيل واعٍ وطموح، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.