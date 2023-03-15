"نبيه 3".. "التعليم" تستهدف توعية 152 ألف طالب وطالبة بأضرار المخدرات

أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثالثة من مبادرة "نبيه" للتعليم العام التي تستهدف (152.589) طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام؛ لتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، والمساهمة في رفع مستوى الحصانة النفسية والسلوكية لديهم، بما يسهم في وقايتهم من المخدرات، ويدعم بناء جيل واعٍ وطموح، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهدت مبادرة "نبيه" للتعليم العام في مرحلتيها الأولى والثانية مشاركة (485.860) طالبًا وطالبة، وتضمّنت إقامة (12،490) ورشة عمل في (6798) مدرسة، من خلال (7442) مدربًا ومدربة.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه المبادرة، إلى رفع وعي الطلاب بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والمساهمة في حمايتهم، وتعزيز القيم والمهارات والسلوك الإيجابي لديهم، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، بما يساعدهم في اتخاذ القرار وحل المشكلات.
وتعقد وزارة التعليم، ممثلةً في الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام، عددًا كبيرًا من الورش التوعوية في المناطق والمحافظات ضمن مبادرة "نبيه"؛ لتدريب الطلبة على المهارات الحياتية، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم.