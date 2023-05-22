أول امرأة عربية تغوص تحت جليد القطب الشمالي لـ"علي" و"ريانة": "تعبتوا ونلتوا"

قدّمت أول امرأة عربية تغوص تحت جليد القطب الشمالي، الطبيبة ورائدة الفضاء السعودية مريم فردوس، خالص تهانيها لرائدَي الفضاء السعوديَّيْن علي القرني وريانة برناوي؛ لانطلاقهما في مهمة خاصّة على متن "فالكون 9" الى محطة الفضاء الدولية.
وكتبت "فردوس"، على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، تقول: "بالتوفيق لزملائي.. تعبتوا ونلتوا.. أنتم فخر لنا جميعًا، ترجعون لنا بالسلامة".
كان رائدا الفضاء السعوديان على القرني وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدوليّة؛ حيث انطلق صاروخ "فالكون 9" يقلّهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.