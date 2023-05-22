أول امرأة عربية تغوص تحت جليد القطب الشمالي لـ"علي" و"ريانة": "تعبتوا ونلتوا"

كان رائدا الفضاء السعوديان على القرني وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدوليّة؛ حيث انطلق صاروخ "فالكون 9" يقلّهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.