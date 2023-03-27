محليات
سوق "ليالي الليث الرمضانية" موروث شعبي واجتماعي لأهالي المحافظة
يوفر منافذ بيع للأسر المنتجة التي تعرض الأكلات الشعبية والروائح العطرية
يعد سوق ليالي الليث الرمضانية بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والذي افتتحته البلدية أخيرًا من أنشط الأسواق بالمحافظة، وذلك لما يتميز به من تنوع في السلع المعروضة، حيث يوفر منافذ للبيع للأسر المنتجة التي تعرض ما صنعته أيديهم من الأكلات الشعبية والروائح العطرية وغيرها.
ولا يقتصر سوق الليالي الرمضانية على البيع والشراء بل يضم عددًا من الجلسات الشعبية، حيث أصبح موروثًا شعبيًا واجتماعيًا لأهالي المحافظة. كما يعد ملتقى لكثير من المواطنين خصوصًا من كبار السن، الذين يستذكرون ماضيهم الجميل، من خلال الليالي الرمضانية التي يقضونها بين جنباته.