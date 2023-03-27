سوق "ليالي الليث الرمضانية" موروث شعبي واجتماعي لأهالي المحافظة

ولا يقتصر سوق الليالي الرمضانية على البيع والشراء بل يضم عددًا من الجلسات الشعبية، حيث أصبح موروثًا شعبيًا واجتماعيًا لأهالي المحافظة. كما يعد ملتقى لكثير من المواطنين خصوصًا من كبار السن، الذين يستذكرون ماضيهم الجميل، من خلال الليالي الرمضانية التي يقضونها بين جنباته.