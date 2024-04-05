"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، منع الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى والاعتداء السافر على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بإطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع عليهم داخل باحاته، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والقيم الإنسانية.