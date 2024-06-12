مشاركة سعودية عالمية في مؤتمر الذكاء الاصطناعي والروبوتات باليابان

وعبّر الباحث الحارثي عن سعادته بهذه المشاركة التي تنم عن حرصه وشغفه البحثي في علوم الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن حضور مثل هذه المؤتمرات بمثابة فرصة للالتقاء بالمهتمين من مختلف دول العالم في مجال الحوسبة والسحب النقطية وأنها تعزز الجوانب المعرفية لدى الطلاب المتخصصين علميًا في هذا المجال، كونه أحد طلاب تخصص الذكاء الاصطناعي في أهم الجامعات البريطانية في لندن، مؤكدًا ضرورة رفع الوعي بخطورة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي وما قد ينجم عنه من سوء استغلال لهذا العلم ولاسيما في ظل الثورة الرقمية التي يعايشها العالم اليوم.