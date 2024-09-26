ولي العهد يُعلن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية" وتشكيل مجلس إدارتها.. "مستقلة ذات طبيعة خاصة"

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد بن عبدالمحسن الرشيد.