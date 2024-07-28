"دهانات الجزيرة" تكشف عن أفضل ألوان الدهانات لتوسعة المساحات الضيقة

اختارت " دهانات الجزيرة " الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل الألوان التي تلعب دوراً فعالاً في توسعة مساحات الغرف الضيقة وتحويلها إلى مساحات مريحة وواسعة، وذلك باستخدام الألوان الفاتحة مثل الأبيض، البيج، والدرجات الفاتحة من الأزرق والأخضر، لمساحة يملؤها الانشراح والإشراق.