"دهانات الجزيرة" تكشف عن أفضل ألوان الدهانات لتوسعة المساحات الضيقة

اختارت "" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل الألوان التي تلعب دوراً فعالاً في توسعة مساحات الغرف الضيقة وتحويلها إلى مساحات مريحة وواسعة، وذلك باستخدام الألوان الفاتحة مثل الأبيض، البيج، والدرجات الفاتحة من الأزرق والأخضر، لمساحة يملؤها الانشراح والإشراق.
وأوصى خبراء "دهانات الجزيرة" باستخدام الألوان الفاتحة بناءً على تعزيزها لانعكاس الضوء داخل المساحة مما يجعلها أكثر إشراقاً، كما أنها تساعد في تعزيز النقاط الضوئية داخل المساحة، مما يخلق تأثيراً بصرياً يجعل المكان يبدو أكثر اتساعاً وارتفاعاً.
تعتبر درجات الأوف وايت من أكثر الألوان ذات الدرجات الفاتحة وقد تميل إلى الأبيض في بعض الدرجات، كما يمكن استخدام درجات الأوف وايت الفاتحة جداً للأسقف حتى تتناسب مع الجدران ولا يحدث فارق كبير بين لون السقف والجدار.
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أوف وايت
فلات وايت
مون لايت
تعتبر درجات البيج من الألوان الأكثر اختياراً في عالم الدهانات كونها تعبر عن الطابع الكلاسيكي والمودرن، كما تعتمد درجات البيج على نوع الإضاءة وتتغير تغيراً جذرياً مع تغير درجة حدية الضوء، ولا زال اللون البيجي الكريمي معتمداً مع مرور الزمن ومتفرداً بجماليته والدرجات الفاتحة منه يمكنها إعطاء الغرف مساحة أكثر اتساعاً ونضارة.
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وورم بيج
فريش بيج
قراي بيج
الرماديات تعتبر من الألوان الأكثر تداولاً في المنازل الحديثة والمشاريع الكبيرة ولا سيما الدرجات الفاتحة، ويمكن للرمادي الفاتح أن يجعل المساحات أكثر اتساعاً وفخامةً وهدوءاً.
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سوان
هيز
لايت شادو