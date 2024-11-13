"أيام السودان" في حديقة السويدي: نافذة على تنوع ثقافي غني وتعزيز للتواصل

وتعد هذه الفعاليات منصة لتعزيز الروابط الثقافية والتفاعل بين المجتمعين السعودي والسوداني، حيث يجد زوار الحديقة فرصة للتعرف عن قرب على تراث السودان المتنوع، الذي يعد انعكاساً للتعددية والتعايش في أجواء تجمع بين الضيافة السودانية التقليدية والفن الشعبي، إذ تمثل "أيام السودان" في الرياض نافذة على هذا التراث، تدعم قيم التسامح والتقارب، وتحتفي بروح الانسجام والتعايش، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز الفعاليات الثقافية العالمية على أرضها.