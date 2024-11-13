"أيام السودان" في حديقة السويدي: نافذة على تنوع ثقافي غني وتعزيز للتواصل

السودان بلد متنوع الثقافات يزخر بتعددية ثقافية مميزة تمتزج فيها المؤثرات العربية والأفريقية، مما خلق نسيجاً فريداً من العادات والممارسات ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي" إذ تستعرض "أيام السودان"، موروثات السودان من موسيقى تقليدية، رقصات شعبية، وطقوس اجتماعية تعبر عن هذا التنوع.
وتمنح الفعاليات الزوار فرصة فريدة لمشاهدة عروض فنية سودانية تقليدية، والاستماع إلى أنغام الموسيقى التراثية التي تستخدم آلات إيقاعية مميزة، وتجربة بعض الأكلات السودانية الشعبية التي تعد جزءاً أصيلاً من الهوية السودانية، كما يستعرض الحدث الأزياء التقليدية التي تحمل لمسات ثقافية، مثل "الجرجار" الذي ترتديه النساء، و"الجلباب" الذي يعد من اللباس التقليدي للرجال، مع استعراض الزي الاحتفالي الخاص بالمناسبات.
وتعد هذه الفعاليات منصة لتعزيز الروابط الثقافية والتفاعل بين المجتمعين السعودي والسوداني، حيث يجد زوار الحديقة فرصة للتعرف عن قرب على تراث السودان المتنوع، الذي يعد انعكاساً للتعددية والتعايش في أجواء تجمع بين الضيافة السودانية التقليدية والفن الشعبي، إذ تمثل "أيام السودان" في الرياض نافذة على هذا التراث، تدعم قيم التسامح والتقارب، وتحتفي بروح الانسجام والتعايش، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز الفعاليات الثقافية العالمية على أرضها.