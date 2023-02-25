"الجدعان" يناقش تطورات الديون السيادية العالمية في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين

وأشاد وزير المالية بجهود صندوق النقد والبنك الدوليين في مجال تنمية القدرات، مطالبًا بتكثيف تلك الجهود في ضوء مخاطر الديون المتزايدة لعديد من البلدان.

ونوه بأهمية إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية "الإقليمية"، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري في تخفيف حدة تحديات الديون لعديد من البلدان المحتاجة.

وأكد أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الإطار المشترك، والبحث عن السبل الممكنة لتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التعامل مع مخاطر الديون لدى الدول المحتاجة، بالإضافة إلى الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص.