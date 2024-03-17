فاعل خير يتبرع بـ11 مليونًا و500 ألف لحملة العمل الخيري عبر منصة "إحسان"

تبرّع فاعل خير، اليوم، بـ11 مليونًا و500 ألف ريال للحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري عبر منصة "إحسان".
وشهدت الساعاتُ القليلة الماضية تسابقَ الكثير من المحسنين من أفراد وشركات وبنوك ضمن الحملة التي تجاوز حجم تبرعاتها أمس السبت وفي أول أيامها أكثر من مليار ريال، وذلك منذ تدشينها بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وستواصل الحملةُ جهودَها في استقبال التبرعات عبر المنصة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
ويؤكّد هذا الرقم، ولله الحمد، مدى التكاتف المجتمعي بالمملكة من المحسنين الأفراد والجهات خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعدّ موسمًا عظيمًا للصدقة والبر والإحسان، وفرصة سانحة للباذِلين والمُعطِين؛ حيث يتقرّب الإنسان إلى ربه بالصدقات والأعمال الخيرية في هذه الأيام المباركة.
وتواصل الحملةُ عبر منصة العمل الخيري "إحسان" استقبالَ التبرعات على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.
وتواصل الحملةُ استقبالَ تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة: https://ehsan.sa/%D8%8C ، إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم "8001247000" والحسابات البنكية المخصصة.