فاعل خير يتبرع بـ11 مليونًا و500 ألف لحملة العمل الخيري عبر منصة "إحسان"

وشهدت الساعاتُ القليلة الماضية تسابقَ الكثير من المحسنين من أفراد وشركات وبنوك ضمن الحملة التي تجاوز حجم تبرعاتها أمس السبت وفي أول أيامها أكثر من مليار ريال، وذلك منذ تدشينها بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وستواصل الحملةُ جهودَها في استقبال التبرعات عبر المنصة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.