نائب محافظ التدريب التقني: دراسة خطة الكليات المشتركة في رفحاء وطريف والتوسع في التخصصات الفنية

وشملت الزيارةُ منشآت كلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي برفحاء، بالإضافة لمبنى كلية التقنية للبنات تحت الإنشاء بالمحافظة، مستمعًا لشرح من مدير عام فرع المؤسسة بالمنطقة حسن السليم، وعميد الكلية التقنية ومدير المعهد الصناعي برفحاء، عن سير العمل ومؤشرات الإنجاز في تلك المنشآت، وجهود الإدارة والمنشآت في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية، وفق الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المتدربين وتؤهلهم تقنيًّا ومهنيًّا لدخول سوق العمل.