نائب محافظ التدريب التقني: دراسة خطة الكليات المشتركة في رفحاء وطريف والتوسع في التخصصات الفنية

تفقّد نائبُ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل حمد الزنيدي، أمس؛ المنشآت التدريبية بمحافظة رفحاء، والوقوف على سير العملية التدريبية، ضمن الجولات التفقدية على المنشآت التدريبية بمنطقة الحدود الشمالية.
وشملت الزيارةُ منشآت كلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي برفحاء، بالإضافة لمبنى كلية التقنية للبنات تحت الإنشاء بالمحافظة، مستمعًا لشرح من مدير عام فرع المؤسسة بالمنطقة حسن السليم، وعميد الكلية التقنية ومدير المعهد الصناعي برفحاء، عن سير العمل ومؤشرات الإنجاز في تلك المنشآت، وجهود الإدارة والمنشآت في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية، وفق الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المتدربين وتؤهلهم تقنيًّا ومهنيًّا لدخول سوق العمل.
وأوضح الدكتور "الزنيدي" لهيئة وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بحث استئناف العمل بمشروع مبنى كلية التقنية للبنات برفحاء، تحت الإنشاء، ودراسة خطة الكليات المشتركة في رفحاء، وطريف بفصل المبنى إلى قسمين وإدارة واحدة، والعمل على التوسُّع في التخصصات الفنية الموجودة في المعهد الصناعي الثانوية والكلية التقنية؛ خدمةً للمتدربين وأبناء المنطقة.
وفي ختام زيارته التقى الدكتور الزنيدي بقيادات تلك المنشآت التدريبية والمدربين، والمتدربين؛ للاستماع للملاحظات والمتطلّبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية، مشددًا على بذل المزيد من الجهود، وتعزيز التعاون البنّاء مع جميع القطاعات بهدف تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.