"القصبي" يستذكر موقفًا جمعه بالراحل فهد الحيان قبل 25 عامًا

وروى "القصبي" أولَ موقف جمعه بالممثل "الحيان" قائلًا: "كنّا نصوّر مشهدًا في نادي الشباب مع مجموعة ممثّلين شباب جدد لا أعرفهم، وأثناء التصوير رأيت ريأكشن عفوي على أحدهم بدون افتعال، وأعجبني، ودلّ على موهبة قادمة، سألته عن أسمه قال لي: فهد الحيان، كان ذلك قبل 25 سنة".