"القصبي" يستذكر موقفًا جمعه بالراحل فهد الحيان قبل 25 عامًا

في بادرة وفاء لزميله الراحل، غرد الفنان ناصر القصبي حزنًا على رحيل رفيق دربه الفنان فهد الحيان، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء الاثنين الماضي؛ إثر أزمة قلبية في منزله بحي الخزامى بالرياض.
وروى "القصبي" أولَ موقف جمعه بالممثل "الحيان" قائلًا: "كنّا نصوّر مشهدًا في نادي الشباب مع مجموعة ممثّلين شباب جدد لا أعرفهم، وأثناء التصوير رأيت ريأكشن عفوي على أحدهم بدون افتعال، وأعجبني، ودلّ على موهبة قادمة، سألته عن أسمه قال لي: فهد الحيان، كان ذلك قبل 25 سنة".
وأضاف: "بعدها جمعتنا علاقة طويلة استمرّت 15 سنة، حتى استقلّ بأعماله الخاصة، واليوم وأنا أعزيه وأعزي أهله وأولاده ومحبّيه، وأرى محبّة الناس له في كل مكان؛ أقول: من أحبه الله أحبه الناس، رحم الله محبوبنا فهد وأسكنه فسيح جناته".