"الفضلي": منظومة البيئة والمياه والزراعة جاهزة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن خلال الحج

وأشار إلى أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق أحدث التقنيات ويعمل عليها عدد من الكفاءات الوطنية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة، وذلك لمتابعة مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعة، ومشاركة تلك المعلومات مع جميع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج، مؤكدًا كذلك جاهزية المركز الوطني للأرصاد في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.