مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 750 حقيبة إيوائية في إقليمَيْ بلوشستان والبنجاب بجمهورية باكستان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 750 حقيبة إيوائية في منطقة "نصير آباد" بإقليم بلوشستان ومنطقة رانجبور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5250 فردًا من الأسر الأشدّ احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان للعام 2024م.