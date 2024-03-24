ضبط مخالف لنظام البيئة لتخزينه حطبًا محليًّا في منطقة المدينة المنورة

محليات
ضبط مخالف لنظام البيئة لتخزينه حطبًا محليًّا في منطقة المدينة المنورة
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وتسليم الكميات المضبوطة لوزارة البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة تخزين أكثر من "3" أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكّدت قوات الأمن البيئي أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى "16,000" ريال لكل متر مكعب، حاثّة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.