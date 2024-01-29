"أكوا باور" تدشن برنامج "تمكين طموحات المرأة" بأكاديمية الطاقة والمياه

وقال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان: إن هذا البرنامج يعتبر انعكاساً للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع الطاقة والمياه، والذي حقق للمملكة قفزات عالية في السنوات القليلة الماضية؛ حيث أصبحت الدولة تواكب أكثر دول العالم تطوراً في هذه المجالات.