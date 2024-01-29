"أكوا باور" تدشن برنامج "تمكين طموحات المرأة" بأكاديمية الطاقة والمياه

دشن رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" محمد أبو نيان، اليوم الاثنين، برنامج "تمكين طموحات المرأة" الذي تحتضنه أكاديمية الطاقة والمياه.
ويعمل البرنامج على تأهيل المرأة السعودية في مجالات الطاقة والمياه وغيرها، واستدامة بناء قدراتها؛ بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية في خدمة قطاعات الصناعة.
وقال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان: إن هذا البرنامج يعتبر انعكاساً للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع الطاقة والمياه، والذي حقق للمملكة قفزات عالية في السنوات القليلة الماضية؛ حيث أصبحت الدولة تواكب أكثر دول العالم تطوراً في هذه المجالات.
وأشار إلى سعي الأكاديمية مواكبة ذلك التحول نحو تحقيق متطلبات الرؤية المستقبلية 2030؛ بتقديم الخدمات التدريبية والتقنية التي تركز على أحدث طرق التدريب وأفضل بيئات التدريب والمناهج التطبيقية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس طارق بن محمد الشمراني، أن البرنامج يستهدف تمكين بنات الوطن في التخصصات الفنية والتقنية المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية.
ولفت إلى أن البرنامج بدأ بتأهيل 57 فتاة في مجالات عدة للطاقة والمياه والصحة والسلامة المهنية؛ بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، ورعاية شركة "أكوا باور" الشريك الإستراتيجي للأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتابع: تُعد "أكوا باور" أكبر شركة في مجال تحلية المياه في العالم وأول شركة تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر، ورائدة في مجال تحول الطاقة.
كما أكد "الشمراني"، سعي الأكاديمية ضمن هذا البرنامج لتمكين وبناء قدرات المرأة السعودية؛ لتكون عنصراً فاعلاً ونموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في مجالات الطاقة وتحلية المياه.