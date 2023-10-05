"التعاون الخليجي" مهنّئًا بيوم المعلم: نحتفل بالمهنة التي أسست وبَنَت أجيالًا

وتابع البديوي، أن دولنا تؤمن بالرسالة العظمى التي يقوم بها المعلم الخليجي، وأن التعليم وبناء الأجيال لا يكون إلا بالمعلم المثابر والناجح، ومن هنا سعت دولنا للمساهمة في الارتقاء بمستوى المعلم من خلال التدريب المستمر له، وإطلاعه على آخر ما أنتجه العالم المتقدم من نظريات بشأن آليات ووسائل التعليم المتطور، ليتكيف مع أنماط التعليم الجديدة كالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، وإدخال الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم، بالإضافة إلى تحفيزهم بجوائز خليجية خاصة بالمعلم لتكون حافزا لجهودهم، كما تدعم دولنا المنظمات والهيئات التي تُعنى بالمعلم في الوطن العربي والعالم، من خلال دعم برامج الأمم المتحدة المختلفة؛ وخاصة الهدف الرابع منها المتعلق بالتعليم الجيد، والذي يساهم في زيادة عدد المعلمين المؤهلين بحلول 2030م.