"بلدية ضرية" تطرح وظائف شاغرة للتعاقد عن طريق النقل أو الترقية

أعلنت بلدية محافظة ضرية بأمانة منطقة القصيم، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب بشغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية، كذلك وظيفة هندسية شاغرة وترغب في شغلها عن طريق التعاقد من خلال منصة جدارة .
وتفصيلاً، تضمنت الوظائف المتاحة وظيفة مهندس مدني مساعد بالمرتبة السابعة والتقدم لها من خلال منصة جدارة، والوظائف المتاحة للنقل أو النقل بترقية بالمرتبة التاسعة جميعها بمسميات، محاسب ممارس أول، ومهندس مدني مشارك، ومخطط مدني ممارس أول، وأخصائي زراعي ممارس أول.
ودعت من لديه الرغبة في النقل أو النقل بترقية ممن تناسب خبراته ومؤهلاته الوظيفة إرسال الطلب والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الرسمي للبلدية (dharyah.m@qassim.gov.sa) مع ارفاق نسخة من بيان الخدمة، والأداء الوظيفي لآخر سنتين، ونسخة من المؤهل، ونسخة من الدورات، وذلك خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ 25/ 7/ 1445هـ، والعمل ببلدية ضرية.