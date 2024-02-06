"بلدية ضرية" تطرح وظائف شاغرة للتعاقد عن طريق النقل أو الترقية

ودعت من لديه الرغبة في النقل أو النقل بترقية ممن تناسب خبراته ومؤهلاته الوظيفة إرسال الطلب والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الرسمي للبلدية (dharyah.m@qassim.gov.sa) مع ارفاق نسخة من بيان الخدمة، والأداء الوظيفي لآخر سنتين، ونسخة من المؤهل، ونسخة من الدورات، وذلك خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ 25/ 7/ 1445هـ، والعمل ببلدية ضرية.