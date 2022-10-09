"التراث التونسي" يحضر في ورشة بـ"كتاب الرياض"

وناقش "صولة" عددًا من المواضيع التي تخص الطقوس والحرف والأماكن، بادئًا الحديث عن الحرف اليدوية، وعلى رأسها الفخار وصنعه. وعرض صورًا عدة متنوعة لأشكال من الفخار وكيفية إنجازها.