"قفل عجلات المركبات في الشرقية".. جدل واسع ومطالب تتزايد والتطوير وعد "الأمانة"

وبعد استمرار العمل بالمواقف الذكية طالب كثير من المستفيدين بتخفيض رسوم المواقف التي قالوا إنها مرهقة بالنسبة لهم خاصة في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة؛ حيث 3 ريالات للساعة تعد قيمة مرتفعة، خاصة أن كثيراً من قائدي المركبات لا تتجاوز مدة وقوف مركبته إلا دقائق معدودة فلماذا لا يتم الاستفادة من الوقت المتبقي في وقتٍ لاحق، إضافة إلى عملية البحث عن العملة المعدنية لاستخراج ورقة الموقف.