اعتماد أول مستشفى افتراضي مركزًا تدريبيًا لـ "البورد السعودي"

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024، اعتماد مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار في وزارة الصحة مركزًا تدريبيًا لتنفيذ برامج شهادة البورد السعودي في الاختصاص الرئيسي (طب الأسرة وطب الأشعة التشخيصية) لمدة أربع سنوات.
وأوضحت أن هذا الاعتماد يعزز ثقافة الرعاية الصحية الافتراضية، ويمكّن الابتكار في التدريب في البورد السعودي، ويسهم في صناعة وتقديم أفضل الممارسات في الدمج بين تقديم الخدمة الصحية الافتراضية والتدريب للاختصاصات الصحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ونموذج الرعاية الصحية الحديث، ضمن رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن مستشفى "صحة" الافتراضي هو الأول والأكبر من نوعه عالميًا، وهو أحد مخرجات برنامج التحول في القطاع الصحي، ويستهدف تقديم خدمات الصحة الافتراضية.