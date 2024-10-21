اعتماد أول مستشفى افتراضي مركزًا تدريبيًا لـ "البورد السعودي"

وأوضحت أن هذا الاعتماد يعزز ثقافة الرعاية الصحية الافتراضية، ويمكّن الابتكار في التدريب في البورد السعودي، ويسهم في صناعة وتقديم أفضل الممارسات في الدمج بين تقديم الخدمة الصحية الافتراضية والتدريب للاختصاصات الصحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ونموذج الرعاية الصحية الحديث، ضمن رؤية المملكة 2030.