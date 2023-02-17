بعد أن فقد أسرته.. الطفل "أحمد عثمان" يتمنى أن يسكن بجوار الكعبة المشرفة

بعد أن فقد الطفل أحمد عثمان ذو الـ8 أعوام، كل أفراد أسرته تحت الأنقاض في زلزال تركيا، أفصح عن أمنيته الوحيدة ‏بأن يعيش بجوار الكعبة، كما يأمل يوماً ما أن يصبح مهندساً معمارياً ليساعد الناس الذين خسروا منازلهم في الزلزال بإعادة إعمارها.