بتوقيع مذكرة تعاون.. "موهبة" ومدينة الملك عبدالله الطبية تعززان قدرات الموهوبين

ونصّت الاتفاقيةُ على ترشيح محكمين ومشرفين من مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، للمشاركة في البرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة التي تقدّمها موهبة، والمشاركة في برنامج التلمذة من خلال ترشيح المدينة للمتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، بجانب استضافة البرامج الإثرائية البحثية والابتكارية التي تستهدف طلاب وطالبات المدينة.