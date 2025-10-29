اليونيسف: 130 ألف طفل في الفاشر مهدّدون بانتهاكات خطيرة وسط الحصار

حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، من تعرّض نحو 130 ألف طفل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لخطر الانتهاكات الجسيمة، في ظل حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، وسط قصف متواصل، واقتتال عنيف، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
وجدّدت اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين – وخاصة الأطفال – وتأمين ممرات آمنة للأسر للمغادرة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
من جهته، ناشد برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف حماية الأرواح، وضمان استمرار تدفّق المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة، مؤكّدًا التزامه الراسخ بدعم الشعب السوداني وتمكين الوصول إلى المساعدات الحيوية رغم التحديات التشغيلية والأمنية الراهنة.