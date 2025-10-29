اليونيسف: 130 ألف طفل في الفاشر مهدّدون بانتهاكات خطيرة وسط الحصار

حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، من تعرّض نحو 130 ألف طفل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لخطر الانتهاكات الجسيمة، في ظل حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، وسط قصف متواصل، واقتتال عنيف، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.