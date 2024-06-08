نائب أمير مكة يتفقّد سير العمل الميداني والخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن بـ"صالات الحج"

وبدأت زيارة الأمير سعود بن مشعل، التي رافقه فيها مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، وعددٌ من قيادات المطار والقيادات الأمنية والتشغيلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالوقوف على أعمال منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات البالغ عددها 143 منصة، ومنطقة الجمارك التي تضم 31 جهاز تفتيش جمركي، إضافةً إلى الجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة بالمطار.