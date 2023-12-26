مهرجان "الفود ترك".. أشهى الأكلات حول العالم تجدها داخل موسم الرياض

ويوفر مهرجان "فود ترك" أشهر الأطباق العالمية لأول مرة في المملكة، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة، منها عربة "Zee new york gyro platter" القادمة من نيويورك التي يعود افتتحها إلى عام 1980م، وتقدم أشهى أنواع اللحوم بطريقة الساندوتشات الشهية في أكثر من 50 عربة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم عربة "Prince of venice" القادمة من جنوب كاليفورنيا، ألذ أنواع الباستا الإيطالية.