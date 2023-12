مهرجان "الفود ترك".. أشهى الأكلات حول العالم تجدها داخل موسم الرياض

وتشارك عربة المطبخ الكوري لأول مرة في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث تتيح تقديم المشروبات والآيسكريم للزوار بطريقة عصرية، فيما تقدم عربة الطعام "Took look" ذات المذاق المكسيكي، الأرز واللحوم والدجاج على الطريقة المكسيكية الفريدة، في حين تتيح عربة الطعام "Dinand by ferdi" تجربة المذاق الفريد الذي يمزج الأصول الفرنسية واللاتينية.