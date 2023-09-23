"إتقان العقارية" تُقيم احتفالاً عاماً في بانوراما مول

وتأتي هذه الذكرى المجيدة والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهاراً وحراكاً كبيراً مستمداً من الرؤية الطموحة 2030، التي تتعلق بها آمال الشعب، ويلمسون آثارها كل يوم، في ظل قيادة تقود الأرض والإنسان إلى مستقبلٍ مزهرٍ بإذن الله.