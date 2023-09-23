"إتقان العقارية" تُقيم احتفالاً عاماً في بانوراما مول

تُقيم مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023م، شركة إتقان العقارية، بالشراكة الإستراتيجية مع بانوراما مول وهامات احتفالاً استثنائياً مميزاً يحفل بالجديد والمفاجئ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه الثالثة والتسعين.
وتأتي هذه الذكرى المجيدة والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهاراً وحراكاً كبيراً مستمداً من الرؤية الطموحة 2030، التي تتعلق بها آمال الشعب، ويلمسون آثارها كل يوم، في ظل قيادة تقود الأرض والإنسان إلى مستقبلٍ مزهرٍ بإذن الله.
هذا وقد صرّح رئيس مجلس إدارة "إتقان العقارية" الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد؛ بأن: الاحتفالية تُقام بمناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، ووقعها الكبير في قلب كل سعودي، حيث تجدّد الذكرى بالوحدة المباركة، والانتقال من حياة الترحال إلى الاستقرار والأمن والأمان.
وأشار الرشيد؛ إلى أن "إتقان العقارية" حرصت على إقامة هذه الفعالية في منطقة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين، وجهّزت برنامجاً متنوّعاً يُقدّم للحضور يَجمع المتعة والتفاعل والثقافة بشكلٍ قشيب، وقد سخرت "إتقان العقارية" جهودها لإنجاح هذا الحفل بالتوزيعات الفاخرة والهدايا والتذكارات المميزة، لما لهذه المناسبة من أهميةٍ كبيرة.
ودعا الرشيد؛ الجميع، إلى الحضور والمشاركة في الحفل الذي ستبدأ فقراته عند الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في ردهة مطاعم بانوراما مول.