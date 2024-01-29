"المعجب" يلتقي "الدعيلج" ويبحثان التحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة الرئيس اليوم, رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, يرافقه وفد من المختصين في الهيئة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بسلامة النقل الجوي، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في تبادل المعلومات الحيوية والبيانات المتعلقة بالحوادث الجوية، بهدف تعزيز التحقيقات الجنائية، وتحقيق العدالة في حالات الطوارئ، والحوادث التي تحدث في المجال الجوي، وبما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان, وأهمية التعاون المشترك للحفاظ على حقوق المسافرين والضمانات القضائية لهم؛ لتوفير تجربة سفر جوية آمنة، وموثوقة.
ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون المشترك في الحماية العدلية للنقل الجوي في المملكة، ورفع كفاءة العمل القانوني المشترك بين الجهتين في جميع المجالات تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "رؤية المملكة 2030", وامتدادًا للاتفاقيات الموقعة بين الجهتين بما يعزز العمل الإجرائي المشترك ويحقق العدالة الجزائية الناجزة.