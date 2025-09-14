وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المخصص لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة، التي ستبحث الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة وما تمثّله من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، إضافةً إلى استعراض التحضيرات الجارية قبيل انعقاد القمة غدًا (الاثنين).
وحضر الاجتماع كل من:
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.
مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.
مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني.