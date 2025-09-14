وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المخصص لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.