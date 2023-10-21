600 كيلو تفصل إعصار "تيج" عن سواحل اليمن وعُمان.. وتأثيره على السعودية غير مباشر

600 كيلومتر فقط تفصل إعصار تيج عن الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد سواحل اليمن وعُمان؛ إذ من المتوقع أن يبدأ تأثيره بشكل غير مباشر غدًا الاثنين، فيما سيكون التأثير مباشرًا الثلاثاء القادم. وسيرافق الحالة رياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جدًّا، تتراوح كميتها بين 150 و600 مللم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية على أجزاء من محافظتَي ظفار والمهرة، إضافة إلى أجزاء من الوسطى وحضرموت.