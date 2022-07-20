"التجارة": الإبلاغ عن العلامات التجارية المقلدة من اختصاص هيئة الملكية الفكرية

وتتلقى هيئة الملكية الفكرية طلبات المستفيدين من إنفاذ العلامات التجارية وتسجيلها أو مباشرة شكاوى انتهاك الحقوق والتقليد من خلال موقعها الإلكتروني saip.gov.sa، أو من خلال البريد الإلكتروني Saip@saip.gov.sa، أو حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" saipksa@ أو الرقم المباشر (920021421).