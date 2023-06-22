توقيع مذكرة تعاون بين "كليات التميّز" و"إيرباص هيليكوبترز" العربية

وقعت شركة "كليات التميّز"، اليوم الخميس، مُذكرة تعاون مع شركة "إيرباص هيليكوبترز العربية"؛ لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطيران العمودي، وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للعاملين في هذا المجال.
وُقّعت المُذكرة برعاية وحضور رئيس مجلس المديرين بشركة كليات التميّز محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات والصناعات العسكرية، محمد بن صالح العذل.
وتهدف مذكرة التعاون إلى مواكبة التطورات في مجال صناعة الطائرات العمودية؛ لتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية مشتركة، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات الحديثة.
كما تهدف إلى توفير فرص التدريب المرتبط بالتوظيف للمتدربين في منشآت "إيرباص هيليكوبترز" محليًّا ودوليًّا، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب على صيانة وفحص الطائرات العمودية، وإجراء ورش العمل المشتركة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين.
وجرى توقيع مُذكرة التعاون في معرض باريس الدولي للطيران 2023 في نسخته الـ54؛ حيث مثل شركة كليات التميّز الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، ومن جانب شركة "إيرباص هيليكوبترز" العربية نائب الرئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أرنو مونتالفو.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الشركة في دعم وتطوير الكوادر الوطنية في التخصصات النوعية المواكبة لمتطلبات سوق العمل في المملكة.
إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والمعرفة الفنية التي تمتلكها شركة "إيرباص هيليكوبترز" بهذا المجال، ودعم رفع مستوى المخرجات وجودة التدريب بمجال صناعة الطيران، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تطوير الصناعات المحلية وتوطينها لتمكين الكوادر الوطنية.
من جانبه قال نائب الرئيس لشركة "إيرباص هليكوبترز" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن هذا الاتفاق مع شركة كليات التميّز سيعزّز من قدرات الشركة للاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، ويُتيح الفرص التدريبية المنتهية بالتوظيف ضمن مشروعات شركة إيرباص في المملكة، والذي سيتم من خلاله تنفيذها لبرامج التدريب على رأس العمل والتدريب المتخصص بمنشآت الشركة، في إطار تأهيل وتمكين الشباب السعودي".
وتتطلّع شركة كليات التميّز، وشركة "إيرباص هيليكوبترز" في المملكة؛ إلى أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي كبير على صناعة وصيانة الطيران العمودي في المملكة، وتأهيل الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي فيها.
كما تأمل الشركتان أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز دور المملكة في صناعة الطيران والتكنولوجيا المتقدمة مًستقبلًا، وتلبية احتياجات سوق العمل بتوفير الأيدي العاملة المتخصصة.