توقيع مذكرة تعاون بين "كليات التميّز" و"إيرباص هيليكوبترز" العربية

من جانبه قال نائب الرئيس لشركة "إيرباص هليكوبترز" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن هذا الاتفاق مع شركة كليات التميّز سيعزّز من قدرات الشركة للاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، ويُتيح الفرص التدريبية المنتهية بالتوظيف ضمن مشروعات شركة إيرباص في المملكة، والذي سيتم من خلاله تنفيذها لبرامج التدريب على رأس العمل والتدريب المتخصص بمنشآت الشركة، في إطار تأهيل وتمكين الشباب السعودي".