مركز "الفلك الدولي" يتوقّع سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض الليلة

‏وأضاف البيان: لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكلٍ دقيق، ولكن الوقت الحالي المتوقّع هو الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 4 ساعات. والمكان المتوقّع هو المحيط الهادئ، وسيمرّ فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة لسقوطه، كما هو مبين في الخارطة المرفقة.