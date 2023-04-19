مركز "الفلك الدولي" يتوقّع سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض الليلة

توقّعَ مركز الفلك الدولي، سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض هذه الليلة.
وتفصيلًا قال المركز في بيانٍ له ورد "سبق": إن القمر الصناعي المسمى "RHESSI" يتبع لـ"ناسا"، وأطلق قبل 20 عامًا، ويزن 300 كغم، وكان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها، وتوقّف عن العمل عام 2018م.
وأضاف البيان: لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكلٍ دقيق، ولكن الوقت الحالي المتوقّع هو الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 4 ساعات. والمكان المتوقّع هو المحيط الهادئ، وسيمرّ فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة لسقوطه، كما هو مبين في الخارطة المرفقة.
وبيّن مركز الفلك الدولي أنهُ في حالة مشاهدته وقت السقوط، سيظهر بشكلٍ واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة، وسيحترق معظمه في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلا القليل، مع احتمال تضرر شخص منه منخفض، ويقدر بـ1 من أصل 2467.
وأكّد المركز أنه يجري متابعة موعد ومكان سقوطه من قبل برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.