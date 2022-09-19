محليات

أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة "التشجير الرقمي"

تحقيقًا للأهداف المناخية وبمناسبة اليوم الوطني وامتدادًا لـ"السعودية الخضراء⁩"
أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة "التشجير الرقمي"
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، مبادرة التشجير الرقمي في حديقة بمكة المكرمة عبر منصة "نباتك".

ووفقًا لحساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" فإن المبادرة جاءت تحقيقًا للأهداف المناخية، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، وامتدادًا لمبادرة "السعودية الخضراء".

وقالت الأمانة عبر "تويتر": "أطلقت وكالة البلديات مبادرة ‫التشجير الرقمي لـ292 شجرة في حديقة بالعاصمة المقدسة عبر منصة نباتك".

من جانبها، دعت بلدية العتيبية الفرعية المشاركة في مبادرة التشجير الرقمي لتشجير 292 شجرة في إحدى الحدائق بمكة المكرمة.

أمانة العاصمة المقدسة
مبادرة التشجير الرقمي

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