أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة "التشجير الرقمي"

ووفقًا لحساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" فإن المبادرة جاءت تحقيقًا للأهداف المناخية، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، وامتدادًا لمبادرة "السعودية الخضراء".