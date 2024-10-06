62 % نمو السجلات التجارية في المملكة خلال الربع الثالث

نمت السجلات التجارية في السعودية 62 % خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث تمّ إصدار 135.9 ألف سجل لتصل إلى 1.5 مليون، بحسب نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.
شكّلت نسبة السجلات المصدّرة للنساء 45 % من إجمالي السجلات، فيما بلغت السجلات التجارية المصدّرة للشركات 39.894 سجلاً.
ونمت سجلات التجارة الإلكترونية 9.4 % في 3 أشهر؛ لتبلغ 39.7 ألف في المملكة، فيما نمت سجلات التقنية المالية 27 % لتبلغ 3,593 سجلاً.
وقفزت السجلات المتخصّصة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنحو 49 % لتبلغ 10,183 سجلاً، ونمت سجلات تطوير الألعاب الإلكترونية بأكثر من 102 % لتبلغ 5,675 سجلاً.