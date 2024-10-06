62 % نمو السجلات التجارية في المملكة خلال الربع الثالث

نمت السجلات التجارية في السعودية 62 % خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث تمّ إصدار 135.9 ألف سجل لتصل إلى 1.5 مليون، بحسب نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.