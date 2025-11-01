منطقة الابتكار في "مؤتمر ومعرض الحج 1447" تستشرف مستقبل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

تستعد جدة لاحتضان النسخة الخامسة من "مؤتمر ومعرض الحج"، الذي يُقام في جدة سوبردوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، في حدثٍ عالميٍّ يستشرف مستقبل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطويرها بالتكامل بين الجهات المشاركة محليًا ودوليًا.