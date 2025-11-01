منطقة الابتكار في "مؤتمر ومعرض الحج 1447" تستشرف مستقبل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

تستعد جدة لاحتضان النسخة الخامسة من "مؤتمر ومعرض الحج"، الذي يُقام في جدة سوبردوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، في حدثٍ عالميٍّ يستشرف مستقبل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطويرها بالتكامل بين الجهات المشاركة محليًا ودوليًا.
ويقدم المؤتمر عبر منطقة الابتكار، حلولًا وتقنيات مبتكرة لإثراء تجربة الحاج والخدمات المقدمة له، كما يسلط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال والمبتكرين؛ الذين يقدمون حلولًا نوعية تدعم رحلة الحاج عامًا تلو الآخر.
وتستعرض المنطقة أفكارًا إبداعيةً يقدمها مبتكرون ورواد أعمال وشركات متخصصة وأخرى ناشئة وواعدة، وتقنيات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الخدمات، كما تشهد حضور نخبة من العقول السعودية والعالمية التي تشارك تجاربها في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مع اهتمام خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير منظومة خدمات الحج.
ويشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون، وشراكات استراتيجية لتطوير منظومة خدمات الحج؛ تجسيدًا لأهداف المؤتمر في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة، كما يتضمَّن إطلاق مبادرات نوعية مثل "إعاشة ثون" و"الحلول المستدامة" و"أنسنة المشاعر"؛ لتعزيز الابتكار في مجالات الإعاشة والخدمات والبيئة، وترسيخ مفاهيم الحج المستدام، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ومن خلال هذا الزخم من الأفكار الإبداعية والابتكارات، والاتفاقيات، والمبادرات، والحوار الذي يجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين، يواصل مؤتمر ومعرض الحج مسيرته نحو تجربة أكثر راحة لضيوف الرحمن؛ مستشرفًا المستقبل في منظومة خدمات الحج.