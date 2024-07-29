"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان ونجران والشرقية والجوف والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أتربة مثارة على شرورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وأتربة مثارة على الليث والقنفذة والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأتربة مثارة على بعض المحافظات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان، ورياحًا شديدة وأتربة مثارة على جازان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمدينة المنورة. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.