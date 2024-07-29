"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأتربة مثارة على بعض المحافظات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.