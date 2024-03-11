هيئة الطرق تُعلن جاهزية طرق المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين خلال شهر رمضان

وبيّنت الهيئة، أنها أنهت عملية الكشط وإعادة السفلتة على طول 174 كم، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق لأكثر من 8600 كم، وإزالة أكثر من 716 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، إضافة إلى الانتهاء من تنظيف 4 آلاف موقع لمجاري الأودية، والتأكّد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول التصنيف السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقاً لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".