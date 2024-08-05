سفير البحرين: برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" يؤكد الحرص على دعم الروابط بين البلدين

نوه الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، بعمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تتميز به من تعاون مثمر في المجالات كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.