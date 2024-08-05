سفير البحرين: برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" يؤكد الحرص على دعم الروابط بين البلدين

نوه الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، بعمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تتميز به من تعاون مثمر في المجالات كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.
وأكد أن معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإدراج المنشآت السعودية (الراغبة) لمنتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعنيّ بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية؛ يعزز مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تصب في رفد مسارات العمل والتنسيق المشترك بين المملكتين وبما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين؛ تحقيقًا لمستقبل مزدهر ومستدام.
وأشار السفير إلى أبعاد تطبيق هذا البرنامج الذي يسعى لدعم تحقيق التكامل والنماء للبلدين الشقيقين، وما سيسهم به من تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، وبما ينعكس أثره على توسيع أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات ومنها الصناعية والتجارية والاقتصادية وبالتالي ازدهار البلدين الشقيقين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين قد أعلنت عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها ببرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني بمملكة البحرين عبر الرابط التالي: https://service.moic.gov.bh/takamul.