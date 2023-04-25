السعودية تعمل لخير العالم.. علامَ يدل إجلاء المملكة لمواطني 26 دولة من السودان؟

وبعد نحو يومين، نفذت المملكة بنجاح أيضًا، ومن خلال البحرية السعودية المرحلة الثانية من عملية الإجلاء، التي شملت 10 سعوديين، و189 مواطنًا من دول: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا، ليصل إجمالي من أجْلتهم المملكة من السودان منذ بدء عملية الإجلاء 356 بينهم 255 مواطنًا من رعايا 26 دولة يتوزعون على أربع قارات هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وكما يلاحظ فإن عدد الرعايا الأجانب، الذين أجْلتهم المملكة من السودان، يزيد بمقدار مرتين ونصف عن عدد الرعايا السعوديين الذين أجلتهم المملكة.