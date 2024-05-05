قضية الـ 30 عاماً.. "محضّرو المختبرات" يناشدون وزير التعليم في لقاء مرتقب بـ"الشورى"

وأضاف: معاناتنا لا تزال قائمة بمعاملاتنا العائمة التي طالت لسنوات عدة، حيث إن الوزارة عملت مسبقًا على إعداد برنامج لتطوير هذا التخصص ومنسوبيه، وذلك بإحداث مسارٍ لتطوير مؤهلات محضّري المختبرات المدرسية لنيل درجة البكالوريوس، وقطعت الوزارة شوطاً كبيراً في هذا المجال، وتُوّجت هذه الجهود بتوجيهٍ كريمٍ من مقام مجلس الوزراء الموقر، بتاريخ 27 /10/ 1437هـ، ويقضي هذا التوجيه الكريم بقيام هذه الوزارة بوضع برنامج زمني لإتاحة الفرصة لمحضّري المختبرات المدرسية لإكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص المناسب، وإلى هذا اليوم مازالت هذه المطالبات حبيسة أروقة الوزارة.