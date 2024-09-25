إنجاز وطني.. برنامج كفالة يتجاوز 100 مليار ريال لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رعى وزير التعليم يوسف البنيان، رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أمس في الرياض حفل تكريم شركاء النجاح من القطاعَيْن الحكومي والخاص، الذي نظمه برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" لدعمهم وجهودهم في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؛ إذ يعد تمكين هذا القطاع من أهم ركائز تنمية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضح رئيس مجلس إدارة برنامج "كفالة" عبدالرحمن بن منصور، خلال كلمته الافتتاحية، أن حفل تكريم جائزة كفالة للأداء المتميز يشجع ويحفز الجهات التمويلية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز برامج التنمية، إضافة إلى أنه يسهم في توسيع نطاق التمويل؛ ليشمل شريحة جديدة من المنشآت التي لم يسبق لها الحصول على التمويل للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني المحلي.
كما أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة"، الأستاذ همام هاشم، وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية، تجاوزت 100 مليار ريال سعودي، بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة. كما ساهم البرنامج في توفير ما يقارب المليون وظيفة. كما تم عقد 100 شراكة مع القطاعَيْن الحكومي والخاص تأكيدًا للتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وكرم برنامج كفالة شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص نظير الجهود المقدمة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتم تكريم عدد من الجهات الحكومية، منها: البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية السياحي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصندوق الثقافي، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للأوقاف، والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات.
ومن القطاع الخاص تم تكريم الجهات الحاصلة على جائزة كفالة للتميز، وهي: بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد وشركة عبداللطيف جميل وشركة الأمثل وشركة الرائدة للتمويل.
ويأتي نجاح هذا التكريم بمشاركة البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض كراعيَين ماسيَّين، والبنك السعودي الأول كراعٍ ذهبي.
وأعلن برنامج "كفالة" في الحفل حصوله على جائزتَين بلاتينيتَين للمنتج الأكثر ابتكارًا عالميًّا، والمنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج الضمان، من قِبل المؤتمر العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظير التحول الذي صنعه البرنامج على مستوى إصدار الضمانات، وأتمتة العمليات مع الجهات التمويلية.. وهو يعد أحد المؤتمرات المصاحبة لمجموعة قمة العشرين.
الجدير بالذكر أن البرنامج نجح في تقديم 64.494 كفالة، بإجمالي كفالات مصدرة بلغت 72.5 مليار ريال.
وانتقلت 27 منشأة تم تمويلها عبر برنامج كفالة من المنشآت المتوسطة إلى السوق الموازي، في حين أن 8% من المنشآت متناهية الصغر أصبحت منشآت صغيرة ومتوسطة، و4% من المنشآت الصغيرة أصبحت منشآت متوسطة.
وفي إطار جهود البرنامج المستمرة شهدت عملية إصدار الكفالات نموًّا بنسبة 166% بين عامَي 2019 و2023، كما انخفضت مدة إصدار الكفالة من 48 يوم عمل إلى 36 ساعة باستخدام العدد ذاته من متخذي القرار، ولكن بآليات حديثة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الدعم لجميع برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إذ قدم الدعم لـ 18 برنامجًا مختلفًا.
ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسات الاقتصادية الموثوقة، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المنشآت التي استفادت من البرنامج ارتفعت نسبة التوظيف لديها بنسبة 17.3% مقارنة بمنشآت مشابهة لم تستفد من البرنامج وحصلت على التمويل الاعتيادي.
وإضافة على ذلك، قدرت مساهمة برنامج كفالة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 27 مليار ريال.