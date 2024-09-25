إنجاز وطني.. برنامج كفالة يتجاوز 100 مليار ريال لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كما أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة"، الأستاذ همام هاشم، وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية، تجاوزت 100 مليار ريال سعودي، بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة. كما ساهم البرنامج في توفير ما يقارب المليون وظيفة. كما تم عقد 100 شراكة مع القطاعَيْن الحكومي والخاص تأكيدًا للتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.